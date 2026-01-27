17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
12:40  27 января
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
10:48  27 января
Резала ножом, связывала и морила голодом: в Киеве женщина издевалась над 9-летним сыном
27 января 2026, 16:20

Смертельное ДТП в Житомирской области: пенсионер попал под колеса автобуса

27 января 2026, 16:20
Фото: Нацполиция
Авария произошла 26 января около 18:30 на автодороге Киев – Чоп, в селе Ивановцы. Полиция начала расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 45-летний водитель автобуса Neoplan ехал в направлении Ровно. Он сбил 60-летнего мужчину, находившегося на автодороге. К сожалению, пешеход от полученных травм погиб на месте. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"В то же время полицейские обращаются к водителям: будьте внимательны и осторожны, особенно в темное время суток, двигаясь по неосвещенным участкам дороги и в местах возможного появления пешеходов на автодорогах", - говорят полицейские, напоминая и пешеходам о необходимости быть внимательными на дороге.

Напомним, в Хмельницкой области суд рассматривал дело о ДТП, в котором в результате столкновения автобуса SETRA и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли десять человек. Еще шесть человек получили травмы.

