27 января 2026, 16:33

На Буковине задержали троих мужчин, которые используя антидроновые плащи, пытались попасть в Молдову

27 января 2026, 16:33
фото: ГПСУ
Военнослужащие Черновицкого пограничного отряда задержали троих нарушителей на границе с Молдовой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, наряд отдела пограничной службы "Кельменцы" обнаружил в приграничном движении трех неизвестных лиц.

"Мужчины под покровом ночи двигались в направлении украинско-молдавской границы. На место немедленно отправилась группа реагирования в сопровождении оператора беспилотного летательного аппарата, который обнаружил нарушителей и скоординировал действия наряда по их задержанию", – говорится в сообщении.

Пограничники установили, что жители Полтавской, Киевской и Тернопольской областей использовали антитепловизионные плащи для маскировки на местности.

Все задержанные признались в намерении незаконно попасть в Молдову. Им грозит штраф.

Как сообщалось, в середине января на Буковине пограничники спасли мужчину, пытавшегося бежать в Румынию и провалившийся под лед. 44-летний местный житель признался, что планировал перейти на соседний берег и добраться до Румынии.

