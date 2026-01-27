На Буковине задержали троих мужчин, которые используя антидроновые плащи, пытались попасть в Молдову

фото: ГПСУ

Военнослужащие Черновицкого пограничного отряда задержали троих нарушителей на границе с Молдовой

Как отмечается, наряд отдела пограничной службы "Кельменцы" обнаружил в приграничном движении трех неизвестных лиц.

"Мужчины под покровом ночи двигались в направлении украинско-молдавской границы. На место немедленно отправилась группа реагирования в сопровождении оператора беспилотного летательного аппарата, который обнаружил нарушителей и скоординировал действия наряда по их задержанию", – говорится в сообщении.

Пограничники установили, что жители Полтавской, Киевской и Тернопольской областей использовали антитепловизионные плащи для маскировки на местности.

Все задержанные признались в намерении незаконно попасть в Молдову. Им грозит штраф.

