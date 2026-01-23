Инвалидность за 20 тысяч "зелеными": на Хмельнитчине делец торговал диагнозами для ухилянцев

Фото: Нацполиция

Злоумышленник из Каменец-Подольского предлагал мужчинам избежать мобилизации с помощью фейковых диагнозов. Просил он за это десятки тысяч долларов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Злоумышленник просил из "клиентов" за фейковые диагнозы, а также изготовление новых военно-учетных документов от 10 до 20 тысяч долларов. Речь идет о документах об инвалидности третьей группы сроком на год, что дало бы возможность получить отсрочку от призыва.

Реализовать схему делец должен был через якобы знакомых должностных лиц экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности и одного из региональных подразделений ТЦК. Правоохранители задержали его при получении денег.

"Фигурант уже сообщен о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.