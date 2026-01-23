16:04  23 января
В Киевской городской госадминистрации проходят следственные действия
10:45  23 января
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов
09:15  23 января
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 16:25

Инвалидность за 20 тысяч "зелеными": на Хмельнитчине делец торговал диагнозами для ухилянцев

23 января 2026, 16:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Злоумышленник из Каменец-Подольского предлагал мужчинам избежать мобилизации с помощью фейковых диагнозов. Просил он за это десятки тысяч долларов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Злоумышленник просил из "клиентов" за фейковые диагнозы, а также изготовление новых военно-учетных документов от 10 до 20 тысяч долларов. Речь идет о документах об инвалидности третьей группы сроком на год, что дало бы возможность получить отсрочку от призыва.

Реализовать схему делец должен был через якобы знакомых должностных лиц экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности и одного из региональных подразделений ТЦК. Правоохранители задержали его при получении денег.

"Фигурант уже сообщен о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК уклонение от мобилизации Хмельницкая область
Убегали за границу в форме полиции: в Киеве задержали врача-переправителя уклонистов
23 января 2026, 14:55
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов
23 января 2026, 10:45
16 тысяч долларов за инвалидность: на Волыни разоблачили схему, организованную членом общественной организации
22 января 2026, 19:30
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
За Юлию Тимошенко внесли залог – ВАКС
23 января 2026, 16:45
Дело Шурмы: суд назначил залог одному из фигурантов
23 января 2026, 16:43
Пиарщик Банковой и Ермака остался без брони
23 января 2026, 16:35
В Ивано-Франковске нашли тело женщины у дома: пенсионерка выпала из окна
23 января 2026, 16:05
В Киевской городской госадминистрации проходят следственные действия
23 января 2026, 16:04
СБУ обнародовала допрос оккупанта, причастного к расстрелу 9 украинских военнопленных
23 января 2026, 15:49
Укрэнерго сообщает об усложнении ситуации в энергосистеме, в большинстве регионов применены аварийные отключения
23 января 2026, 15:31
Эксглава СБУ Малюк в ближайшее время может быть назначен на новую должность
23 января 2026, 15:16
Убегали за границу в форме полиции: в Киеве задержали врача-переправителя уклонистов
23 января 2026, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »