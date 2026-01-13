Из-за обстрелов без света остаются Киев и ряд областей – Минэнерго

Иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на утро 13 января в результате российских обстрелов без электроснабжения остаются потребители в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях

Об этом сообщает заместитель министра энергетики Александр Вязовченко, передает RegioNews.

По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью. В то же время восстановление электроснабжения требует времени.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской и Закарпатской областях. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденных сетей.

Вязовченко также отметил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной обстрелами, операторы систем распределения в Киеве и Киевской области, в Одесской области и в городе Днепр вынужденно применяют сетевые ограничения.

"Ранее опубликованные графики почасовых отключений в этих регионах временно бездействуют. Системные ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации", – сообщил он.

Отдельно замминистра подчеркнул, что долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, где ситуация остается самой сложной из-за постоянных обстрелов.

По словам Вязовченко, Украина переживает одну из самых сложных зим за время независимости.

Напомним, утром 13 января в столице и Бучанском районе Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что этой ночью из-за вражеской атаки существенно повреждены два энергетических объекта ДТЭК в Одессе. Без электроснабжения остаются около 47 тысяч семей.