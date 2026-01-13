11:55  13 января
В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
UA | RU
UA | RU
13 января 2026, 11:11

Из-за обстрелов без света остаются Киев и ряд областей – Минэнерго

13 января 2026, 11:11
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 13 января в результате российских обстрелов без электроснабжения остаются потребители в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях

Об этом сообщает заместитель министра энергетики Александр Вязовченко, передает RegioNews.

По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью. В то же время восстановление электроснабжения требует времени.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской и Закарпатской областях. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденных сетей.

Вязовченко также отметил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной обстрелами, операторы систем распределения в Киеве и Киевской области, в Одесской области и в городе Днепр вынужденно применяют сетевые ограничения.

"Ранее опубликованные графики почасовых отключений в этих регионах временно бездействуют. Системные ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации", – сообщил он.

Отдельно замминистра подчеркнул, что долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, где ситуация остается самой сложной из-за постоянных обстрелов.

По словам Вязовченко, Украина переживает одну из самых сложных зим за время независимости.

Напомним, утром 13 января в столице и Бучанском районе Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что этой ночью из-за вражеской атаки существенно повреждены два энергетических объекта ДТЭК в Одессе. Без электроснабжения остаются около 47 тысяч семей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война отключения света электроснабжение Минэнерго регионы Киев зима прифронтовые территории
Вражеский дрон "Герань" попал по дому на Черниговщине: двое раненых
13 января 2026, 10:20
Россияне атаковали Киевщину: последствия есть в трех районах
13 января 2026, 09:56
Массированная атака: ПВО уничтожила 7 российских ракет и 247 беспилотников
13 января 2026, 09:47
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Скандальная куртка с надписью "sochi-2014" в Буковеле: полиция установила покупателя и магазин
13 января 2026, 13:17
Вход только по звонку: в Одессе ликвидировали сеть подпольных игровых залов
13 января 2026, 13:07
В Коломые горела частная гимназия: спасатели ликвидировали огонь за три часа
13 января 2026, 13:06
В Тернопольской области таксист похитил рюкзак мотоциклистки, попавшей в ДТП
13 января 2026, 12:58
В Кривом Роге умер мужчина, раненный во время атаки "Искандеров"
13 января 2026, 12:39
Весил 11 килограммов: на Закарпатье объявили подозрение врачу и матери из-за смерти 7-летнего мальчика
13 января 2026, 12:29
Блэкауты в Киеве и области: часть супермаркетов приостановила работу
13 января 2026, 12:25
В Полтавской области объявили подозрение мужчине за сексуальное насилие над падчерицей
13 января 2026, 12:11
Почти 200 выбитых окон: из-за атаки РФ значительно поврежден одесский профлицей
13 января 2026, 12:05
В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
13 января 2026, 11:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »