Киев и Бучанский район без света: ДТЭК ввел экстренные отключения

В столице и Бучанском районе Киевской области 13 января утром ввели экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.

Отмечается, что при экстренных отключениях графики не действуют.

Компания уверяет, что в случае изменений оперативно будет информировать потребителей.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко , ситуация с электроэнергией в столице улучшится ориентировочно 15 января. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Как сообщалось, 11 января в энергосистеме Украины ввели аварийные отключения света. В частности, экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах столицы.