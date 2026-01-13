09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
07:50  13 января
В Софиевской Борщаговке мужчина избил женщину: полиция проводит проверку
13 января 2026, 08:28

Киев и Бучанский район без света: ДТЭК ввел экстренные отключения

13 января 2026, 08:28
Иллюстративное фото: из открытых источников
В столице и Бучанском районе Киевской области 13 января утром ввели экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.

Отмечается, что при экстренных отключениях графики не действуют.

Компания уверяет, что в случае изменений оперативно будет информировать потребителей.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко , ситуация с электроэнергией в столице улучшится ориентировочно 15 января. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Как сообщалось, 11 января в энергосистеме Украины ввели аварийные отключения света. В частности, экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах столицы.

