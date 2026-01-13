Россияне существенно повредили два энергообъекта ДТЭК в Одессе

Иллюстративное фото: из открытых источников

Ночью 13 января вражеская атака существенно повредила два энергетических объекта ДТЭК в Одессе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

Из-за обстрелов без электроснабжения остаются около 47 тысяч семей.

Разрушения значительны, восстановление требует времени.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", – отметили в ДТЭК.

Напомним, в ночь на 13 января российские военные совершили две волны дроновых атак на Одессу. В центральной части города повреждены жилые дома и объекты социальной сферы.