Через обстріли без світла залишаються Київ і низка областей – Міненерго

Станом на ранок 13 січня внаслідок російських обстрілів без електропостачання залишаються споживачі у Києві, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях

Про це повідомляє заступник міністра енергетики Олександр В'язовченко, передає RegioNews.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас відновлення електропостачання потребує часу.

Крім того, через несприятливі погодні умови знеструмлені 17 населених пунктів у Чернігівській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених мереж.

В'язовченко також зазначив, що через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами, оператори систем розподілу у Києві та Київській області, в Одеській області та у місті Дніпро вимушено застосовують мережеві обмеження.

"Раніше опубліковані графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють. Системні обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації", – повідомив він.

Окремо заступник міністра наголосив, що довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах, де ситуація залишається найскладнішою через постійні обстріли.

За словами Вʼязовченка, Україна переживає одну з найскладніших зим за часи незалежності.

Нагадаємо, зранку 13 січня устолиці та Бучанському районі Київської області запровадили екстрені відключення електроенергії.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі через ворожу атаку суттєво пошкоджено два енергетичні об’єкти ДТЕК в Одесі. Без електропостачання залишаються майже 47 тисяч родин.