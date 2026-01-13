09:18  13 січня
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
08:13  13 січня
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
07:50  13 січня
У Софіївській Борщагівці чоловік побив жінку: поліція проводить перевірку
UA | RU
UA | RU
13 січня 2026, 11:11

Через обстріли без світла залишаються Київ і низка областей – Міненерго

13 січня 2026, 11:11
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на ранок 13 січня внаслідок російських обстрілів без електропостачання залишаються споживачі у Києві, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях

Про це повідомляє заступник міністра енергетики Олександр В'язовченко, передає RegioNews.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас відновлення електропостачання потребує часу.

Крім того, через несприятливі погодні умови знеструмлені 17 населених пунктів у Чернігівській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених мереж.

В'язовченко також зазначив, що через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами, оператори систем розподілу у Києві та Київській області, в Одеській області та у місті Дніпро вимушено застосовують мережеві обмеження.

"Раніше опубліковані графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють. Системні обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації", – повідомив він.

Окремо заступник міністра наголосив, що довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах, де ситуація залишається найскладнішою через постійні обстріли.

За словами Вʼязовченка, Україна переживає одну з найскладніших зим за часи незалежності.

Нагадаємо, зранку 13 січня устолиці та Бучанському районі Київської області запровадили екстрені відключення електроенергії.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі через ворожу атаку суттєво пошкоджено два енергетичні об’єкти ДТЕК в Одесі. Без електропостачання залишаються майже 47 тисяч родин.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна відключення світла енергопостачання Міненерго регіони Київ зима прифронтові території
Ворожий дрон "Герань" поцілив по будинку на Чернігівщині: двоє поранених
13 січня 2026, 10:20
Росіяни атакували Київщину: наслідки є у трьох районах
13 січня 2026, 09:56
Масована атака: ППО знищила 7 російських ракет та 247 безпілотників
13 січня 2026, 09:47
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Парижський саміт "Коаліції охочих": що очікувати Україні від гарантій безпеки
13 січня 2026, 10:56
Понад 5,8 млн грн хабарів: у трьох регіонах викрили канали незаконного виїзду за кордон
13 січня 2026, 10:52
Росіяни суттєво пошкодили два енергооб’єкти ДТЕК в Одесі
13 січня 2026, 10:40
$14 тисяч за втечу з України: на Тернопільщині затримали організатора
13 січня 2026, 10:38
Ворожий дрон "Герань" поцілив по будинку на Чернігівщині: двоє поранених
13 січня 2026, 10:20
З другої спроби: Комітет Ради підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ
13 січня 2026, 10:04
Росіяни атакували Київщину: наслідки є у трьох районах
13 січня 2026, 09:56
Масована атака: ППО знищила 7 російських ракет та 247 безпілотників
13 січня 2026, 09:47
Війська РФ вночі вдарили по критичній інфраструктурі Житомирщини
13 січня 2026, 09:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »