Предлагали работу в TikTok: в Полтавской области аферисты выманили у людей десятки тысяч гривен

Фото: Нацполиция

Правоохранители приступили к расследованию мошенничества. Аферисты украли у людей более 200 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

В интернете мошенники предлагали людям легкий заработок в TikTok, а также помощь от международных организаций. Таким образом, они обманули двух жительниц Миргородского района. У женщин они украли более 200 тысяч гривен.

"Не предоставляйте персональные и банковские данные посторонним лицам, не доверяйте незнакомцам и не дайте себя обмануть. Будьте бдительны и осмотрительны", - призывают правоохранители.

Напомним, во Львове расследовали дело о незаконном присвоении квартиры на улице Лесской. Мужчина подделал документы и переоформил жилье на себя, хотя после смерти владелицы квартира должна была отойти городскому совету.