Предлагали работу в TikTok: в Полтавской области аферисты выманили у людей десятки тысяч гривен
Правоохранители приступили к расследованию мошенничества. Аферисты украли у людей более 200 тысяч гривен
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
В интернете мошенники предлагали людям легкий заработок в TikTok, а также помощь от международных организаций. Таким образом, они обманули двух жительниц Миргородского района. У женщин они украли более 200 тысяч гривен.
"Не предоставляйте персональные и банковские данные посторонним лицам, не доверяйте незнакомцам и не дайте себя обмануть. Будьте бдительны и осмотрительны", - призывают правоохранители.
Напомним, во Львове расследовали дело о незаконном присвоении квартиры на улице Лесской. Мужчина подделал документы и переоформил жилье на себя, хотя после смерти владелицы квартира должна была отойти городскому совету.