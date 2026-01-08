11:30  08 января
В Киеве "продавали" украинок для брака: цена вопроса 4 тысячи долларов
08:36  08 января
В Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
06:24  08 января
Смертельное ДТП на Житомирщине: легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб
08 января 2026, 10:00

Предлагали работу в TikTok: в Полтавской области аферисты выманили у людей десятки тысяч гривен

08 января 2026, 10:00
Фото: Нацполиция
Правоохранители приступили к расследованию мошенничества. Аферисты украли у людей более 200 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

В интернете мошенники предлагали людям легкий заработок в TikTok, а также помощь от международных организаций. Таким образом, они обманули двух жительниц Миргородского района. У женщин они украли более 200 тысяч гривен.

"Не предоставляйте персональные и банковские данные посторонним лицам, не доверяйте незнакомцам и не дайте себя обмануть. Будьте бдительны и осмотрительны", - призывают правоохранители.

Напомним, во Львове расследовали дело о незаконном присвоении квартиры на улице Лесской. Мужчина подделал документы и переоформил жилье на себя, хотя после смерти владелицы квартира должна была отойти городскому совету.

