6,9 и 7 млн грн залога для топ-чиновников: прокуратура оспаривает решение
Прокуратура подала апелляционные жалобы на решение суда о мерах пресечения для двух должностных лиц: командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области
Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.
Обоих подозревают в:
- превышении служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения,
- предложения и предоставления неправомерной выгоды должностному лицу.
Суд установил залог: 6,9 млн. грн. для чиновника СБУ и 7 млн. грн. для представителя Воздушных Сил.
Сторона обвинения считает такие суммы необоснованными: они почти вдвое меньше тех, на которых настаивали прокуроры, и не соответствуют тяжести преступлений, роли подозреваемых в схеме и их имущественном положении, подчеркнул Кравченко.
Напомним, СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США.
Впоследствии Главу управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко отправили под стражу.
4 марта Президент Владимир Зеленский уволил Компаниченко с должности.