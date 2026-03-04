18:45  04 марта
В Киеве аферист украл у пенсионерки деньги "на похороны" живой соседки
17:27  04 марта
В Хмельницкой области мужчина выбросил собаку с 7-го этажа: ему грозит до 8 лет
12:10  04 марта
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
04 марта 2026, 17:45

700 тыс. грн убытков: эксдиректору аэропорта "Ужгород" инкриминируют халатность

04 марта 2026, 17:45
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Бывшему заместителю руководителя Международного аэропорта "Ужгород", временно исполнявшему обязанности директора сообщили о подозрении

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что его подозревают в служебной халатности, приведшей к убыткам почти на 700 тыс. грн

По данным следствия, должностное лицо подписало договор подряда на капитальный ремонт дорожного покрытия аэропорта протяженностью около 600 метров, а также акты выполненных работ. В то же время, значительная часть этих работ фактически не была выполнена.

На основании подписанных документов из бюджета было перечислено около 1 млн грн. Из этой суммы почти 700 тыс. грн составляют ущерб, нанесенный Закарпатскому областному совету.

Ранее, в январе 2026 года, правоохранители сообщили о подозрении предпринимателю, который, по версии следствия, завладел этими средствами. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог.

Действия эксдиректора квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины – ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам.

Напомним, в Киеве эксбухгалтер Дарницкой РГА будут судить за присвоение почти 2 млн грн. Свои действия женщина объяснила финансовыми трудностями. Ей грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

