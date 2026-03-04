700 тыс. грн убытков: эксдиректору аэропорта "Ужгород" инкриминируют халатность

Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что его подозревают в служебной халатности, приведшей к убыткам почти на 700 тыс. грн

По данным следствия, должностное лицо подписало договор подряда на капитальный ремонт дорожного покрытия аэропорта протяженностью около 600 метров, а также акты выполненных работ. В то же время, значительная часть этих работ фактически не была выполнена.

На основании подписанных документов из бюджета было перечислено около 1 млн грн. Из этой суммы почти 700 тыс. грн составляют ущерб, нанесенный Закарпатскому областному совету.

Ранее, в январе 2026 года, правоохранители сообщили о подозрении предпринимателю, который, по версии следствия, завладел этими средствами. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог.

Действия эксдиректора квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины – ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам.

Напомним, в Киеве эксбухгалтер Дарницкой РГА будут судить за присвоение почти 2 млн грн. Свои действия женщина объяснила финансовыми трудностями. Ей грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.