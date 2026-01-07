14:56  07 января
07 января 2026, 12:30

Боялась за жизнь сына: в Запорожье пожилая женщина отдала мошеннику 10 тысяч долларов

07 января 2026, 12:30
Иллюстративное фото
Вознесеновский районный суд города Запорожья признал местного жителя виновным в мошенничестве. Он обманом выманил большую сумму денег у пенсионерки

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

10 апреля 2025 пенсионерка получила звонок: ей предлагали оформить страховку, но она отказалась. Впоследствии с того же номера ей позвонили по телефону и сообщили, что ее сын попал в аварию и нуждается в медицинской помощи. Мошенник сказал, что ее сына якобы обязательно нужно везти в Днепр, и за это нужно заплатить 10 тысяч долларов.

Деньги сказали замотать в простыню и также подготовить пододеяльник и наволочку. Аферист представился врачом и заявил, что за деньгами приедет его коллега. Женщина поверила и отдала незнакомцу пакет с бельем и 10 тысячами долларов. Через пол часа ей позвонил сын, и она поняла, что ее обманули.

Аферист на суде признал вину. По его словам, он искал подработку. Знакомые передали его номер телефона каким-либо лицам. Однажды он получил задание поехать по определенному адресу и что-то забрать. Обвиняемый был не один, а с другом и они уехали вместе. Из подъезда вышла бабушка и вынесла пакет.

Позже на квартире обвиняемый с товарищем открыли пакет, сосчитали деньги и сообщили сумму куратору в Telegram. Далее они поехали к обмену валют и 9600 или 9700 долларов положили на определенный криптогаманец. Остальные деньги куратор разрешил оставить себе и обвиняемый разделил сумму с другом. За 500 долларов мужчина купил себе мобильный телефон, а остальные прогулял.

Суд обратил внимание, что через восемь месяцев после преступления мужчина ничего не компенсировал пенсионерке. Он также пользовался телефоном, купленным на ее деньги, пока гаджет, как он заявил, не украли в декабре 2025 года.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и принял взыскать с осужденного 465 тысяч гривен материального ущерба.

Напомним, во Львове расследовали дело о незаконном присвоении квартиры на улице Лесской. Мужчина подделал документы и переоформил жилье на себя, хотя после смерти владелицы квартира должна была отойти городскому совету.

