18:45  04 марта
В Киеве аферист украл у пенсионерки деньги "на похороны" живой соседки
17:27  04 марта
В Хмельницкой области мужчина выбросил собаку с 7-го этажа: ему грозит до 8 лет
12:10  04 марта
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
04 марта 2026, 18:09

3 погибших и 16 раненых: в Дружковке завершен разбор завалов после авиаудара

04 марта 2026, 18:09
Фото: ГСЧС Донбасса
В городе Дружковка Донецкой области завершены аварийно-спасательные работы на месте российского авиаудара, нанесенного 2 марта

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате обстрела погибли три человека, еще 16 получили ранения. Тело последней погибшей спасатели смогли деблокировать из-под завалов только на третий день поисковых работ.

Из-за удара повреждены 13 жилых домов и 14 автомобилей.

Чрезвычайники разобрали 55 тонн разрушенных строительных конструкций, ликвидировали пожар на третьем этаже изуродованного дома, а также возгорание четырех автомобилей.

Спасатели работали под постоянной угрозой повторных ударов. Аварийно-спасательные работы полностью завершены.

Напомним, 2 марта в 05:00 войска РФ попали FPV-дроном по Дружковке Донецкой области. Второй удар случился в 10:00. Также российские войска попали FPV-дроном по автомобилю. Впоследствии нанесли еще один удар.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
