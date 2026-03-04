3 погибших и 16 раненых: в Дружковке завершен разбор завалов после авиаудара

Фото: ГСЧС Донбасса

В городе Дружковка Донецкой области завершены аварийно-спасательные работы на месте российского авиаудара, нанесенного 2 марта

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате обстрела погибли три человека, еще 16 получили ранения. Тело последней погибшей спасатели смогли деблокировать из-под завалов только на третий день поисковых работ.

Из-за удара повреждены 13 жилых домов и 14 автомобилей.

Чрезвычайники разобрали 55 тонн разрушенных строительных конструкций, ликвидировали пожар на третьем этаже изуродованного дома, а также возгорание четырех автомобилей.

Спасатели работали под постоянной угрозой повторных ударов. Аварийно-спасательные работы полностью завершены.

Напомним, 2 марта в 05:00 войска РФ попали FPV-дроном по Дружковке Донецкой области. Второй удар случился в 10:00. Также российские войска попали FPV-дроном по автомобилю. Впоследствии нанесли еще один удар.