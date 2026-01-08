11:30  08 января
В Киеве "продавали" украинок для брака: цена вопроса 4 тысячи долларов
08:36  08 января
В Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
06:24  08 января
Смертельное ДТП на Житомирщине: легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб
08 января 2026, 11:30

В Киеве "продавали" украинок для брака: цена вопроса 4 тысячи долларов

Фото: Нацполиция
Жительница столицы устроила "агентство" фиктивных браков. За вознаграждение она предлагала брак с украинкой для получения вида на временное проживание

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции, передает RegioNews.

24-летняя жительница столицы организовала схему. Она искала иностранцев, у которых были проблемы с документами по законному пребыванию в Украине. Впоследствии она обещала им за 4,3 тысячи долларов "решить вопрос".

Девушка также предлагала иностранцам оформлять фиктивные браки с украинками. Таким образом, они могли на законных основаниях сначала получить документы на временное проживание, а впоследствии и на постоянное. Для обеспечения гарантий даже заключала договор о предоставлении услуг.

"Женщине уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За злоупотребление влиянием ей грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.

фиктивный брак полиция Киев
07 августа 2025
