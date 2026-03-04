Народного депутата Гунько официально исключили из Верховной Рады
Народного депутата Анатаолия Гунько официально исключили из состава Верховной Рады после вступления в силу приговора суда
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.
По его словам, процесс проходил в несколько этапов:
- первоначально полный приговор поступает в ВРУ;
- далее Председатель Парламента издает соответствующий приказ;
- карточка депутата перемещается в перечень выбывших из состава Рады.
Сейчас в Верховной Раде осталось 393 народных депутата.
Напомним, депутат от "Слуги народа" Анатолий Гунько получил 4 года заключения за получение взятки в размере 85 тысяч долларов.
Ранее RegioNews сообщал о том, что народный депутат от "Слуги народа" подозревается в махинациях с землей. Речь шла именно об Анатолии Гуньке. В августе 2023 года правоохранители разоблачили его "на горячем" во время получения взятки в размере 85 тысяч долларов США.
