Експравоохоронця з Буковини судитимуть за продаж підроблених водійських посвідчень

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Колишній правоохоронець із Сокирянського району Чернівецької області брав участь у схемі з виготовлення та продажу підроблених водійських посвідчень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як з’ясувалось, схема діяла щонайменше від початку 2025 року. Правоохоронець через Інтернет підшуковував бажаючих придбати підроблені посвідчення водія різних категорій.

Вартість підробки варіювалася залежно від відкритих категорій та наявності у громадян діючих посвідчень. Підробка з усіма категоріями А1, А, В, С1, С, ВЕ, С1Е, СЕ коштувала 500 Євро.

Безпосередньо підробляв посвідчення цивільний знайомий правоохоронця.

Кілька місяців тому схему було виявлено та припинено.

За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть екскерівника Держгеокадастру за незаконну роздачу землі на 3,5 млн грн. Йому загрожує до 6 років ув’язнення.