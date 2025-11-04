12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
04 листопада 2025, 11:52

Експравоохоронця з Буковини судитимуть за продаж підроблених водійських посвідчень

04 листопада 2025, 11:52
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Колишній правоохоронець із Сокирянського району Чернівецької області брав участь у схемі з виготовлення та продажу підроблених водійських посвідчень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як з’ясувалось, схема діяла щонайменше від початку 2025 року. Правоохоронець через Інтернет підшуковував бажаючих придбати підроблені посвідчення водія різних категорій.

Вартість підробки варіювалася залежно від відкритих категорій та наявності у громадян діючих посвідчень. Підробка з усіма категоріями А1, А, В, С1, С, ВЕ, С1Е, СЕ коштувала 500 Євро.

Безпосередньо підробляв посвідчення цивільний знайомий правоохоронця.

Кілька місяців тому схему було виявлено та припинено.

За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть екскерівника Держгеокадастру за незаконну роздачу землі на 3,5 млн грн. Йому загрожує до 6 років ув’язнення.

ДБР Буковина підробка Чернівецька область водійське посвідчення
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Житомирщині жінка пошкодила службовий автомобіль поліції під час виклику на домашнє насильство
04 листопада 2025, 13:18
В Одесі затримали зловмисника, який за 5500 доларів обіцяв "відмазати" чоловіка від армії та працевлаштувати до СБУ
04 листопада 2025, 13:03
Скандальний київський пункт ТЦК на ДВРЗ розформовано – нардеп
04 листопада 2025, 12:56
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
04 листопада 2025, 12:45
На Тернопільщині нетверезий водій BMW спричинив моторошну ДТП
04 листопада 2025, 12:35
Завищив тарифи на 3,7 млн грн: прокуратура повідомила про підозру екскерівнику "Львівгазу"
04 листопада 2025, 12:34
Пологи під обстрілами: у Запоріжжі жінки народжують передчасно через війну
04 листопада 2025, 12:26
Поліцейські з’ясовують обставини смерті двох працівників на підприємстві у Тернопільській області
04 листопада 2025, 12:22
Зберігав дитячу порнографію і розбещував 7 вихованок: на Херсонщині судитимуть батька-вихователя
04 листопада 2025, 12:18
На Полтавщині керівник підприємства, менеджер і колишній посадовець привласнили 5 млн грн на ремонті свердловин
04 листопада 2025, 12:09
