14:29  14 серпня
У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців
12:32  14 серпня
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
14 серпня 2025, 15:39

На Буковині прикордонники виявили під вантажівкою чоловіка, який заплатив $7000, щоб потрапити у Румунію

14 серпня 2025, 15:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На кордоні з Румунією прикордонники виявили прихованого мандрівника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Пізно ввечері у пункті пропуску "Порубне", що у Чернівецькій області, прикордонники перевірили вантажний автомобіль. Водій повідомив, що везе лісоматеріали в Туреччину.

Під час огляду автомобіля прикордонники, з використанням службового собаки, виявили під напівпричепом вантажівки прихованого чоловіка, який таким чином намагався нелегально залишити Україну, сподіваючись уникнути прикордонного контролю.

В ході подальшої перевірки прикордонники з’ясували, що мешканець Київщини домовився зі знайомим - водієм фури, про те, що той приховано вивезе його до Румунії за грошову винагороду в розмірі 7000 доларів США.

Тепер обом чоловікам доведеться відповідати перед законом.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники з дрона зупинили втечу трьох чоловіків до Молдови. Порушників затримали поблизу населеного пункту Сокиряни.

Буковина вантажівка ДПСУ втеча за кордон Руминія відео
07 серпня 2025
