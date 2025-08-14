На Буковині прикордонники виявили під вантажівкою чоловіка, який заплатив $7000, щоб потрапити у Румунію

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На кордоні з Румунією прикордонники виявили прихованого мандрівника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Пізно ввечері у пункті пропуску "Порубне", що у Чернівецькій області, прикордонники перевірили вантажний автомобіль. Водій повідомив, що везе лісоматеріали в Туреччину.

Під час огляду автомобіля прикордонники, з використанням службового собаки, виявили під напівпричепом вантажівки прихованого чоловіка, який таким чином намагався нелегально залишити Україну, сподіваючись уникнути прикордонного контролю.

В ході подальшої перевірки прикордонники з’ясували, що мешканець Київщини домовився зі знайомим - водієм фури, про те, що той приховано вивезе його до Румунії за грошову винагороду в розмірі 7000 доларів США.

Тепер обом чоловікам доведеться відповідати перед законом.

