09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07:43  07 серпня
У Києві з озера витягли тіло людини
07 серпня 2025, 09:58

У Чернівцях дівчата-підлітки влаштували бійку в скейт-парку

07 серпня 2025, 09:58
Фото: поліція
Поліція розпочала перевірку за фактом бійки між дівчатами у скейт-парку на вулиці Воробкевича в Чернівцях. Відповідні відео були оприлюднені у соцмережі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці з’ясували, що між підлітками спершу виникли суперечки, які переросли у бійку. У результаті дві дівчини 13 та 15 років по черзі завдали ударів 14-річній.

Усіх учасників інциденту разом із батьками викликали до поліції. Постраждала дівчина та її батьки заяву писати не стали й від судмедекспертизи відмовились.

З дівчатами провели профілактичну розмову. На матір 13-річної склали адмінпротокол за неналежне виховання дитини. Стосовно 15-річної школярки та її батьків матеріали збираються та в подальшому буде прийнято відповідне рішення.

Нагадаємо, на Миколаївщині підлітки через неприязні особисті стосунки побили 12-річного хлопця. Побиття фіксували відеозйомкою.

