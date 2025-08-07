Фото: поліція

Поліція розпочала перевірку за фактом бійки між дівчатами у скейт-парку на вулиці Воробкевича в Чернівцях. Відповідні відео були оприлюднені у соцмережі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Правоохоронці з’ясували, що між підлітками спершу виникли суперечки, які переросли у бійку. У результаті дві дівчини 13 та 15 років по черзі завдали ударів 14-річній.

Усіх учасників інциденту разом із батьками викликали до поліції. Постраждала дівчина та її батьки заяву писати не стали й від судмедекспертизи відмовились.

З дівчатами провели профілактичну розмову. На матір 13-річної склали адмінпротокол за неналежне виховання дитини. Стосовно 15-річної школярки та її батьків матеріали збираються та в подальшому буде прийнято відповідне рішення.

