Удар по Чернівцях: кількість загиблих збільшилась
У Чернівцях внаслідок удару росіян 12 липня загинула ще одна людина. Лікарі п'ять днів боролись за життя людини
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Руслана Запаранюка, кількість загиблих внаслідок удару росіян по Чернівцях 12 липня збільшилась. Місцевий житель міста Снятин Івано-Франківської області помер в лікарні.
За життя 74-річного чоловіка лікарі боролись майже п'ять днів. Проте врятувати його через множинні поранення не вдалось. РФ вбила вже трьох людей у Чернівцях.
Нагадаємо, 12 липня росіяни атакували Чернівці дронами та ракетою. Внаслідок атаки, від падіння уламків загинули двоє людей. Це 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.
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