В Кременчугском водохранилище обнаружили тело человека
Очередная трагедия на водоеме произошла вечером 19 июня в Светловодске Александрийского района
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Кировоградской области, передает RegioNews.
Оказалось, что в Кременчугском водохранилище у берега в районе улицы Городоцкой утонул мужчина. Бойцы ГСЧС достали из водоема тело утопленника.
"Причина смерти и обстоятельства произошедшего устанавливаются", — говорится в сообщении.
Напомним, 18 июня на Прикарпатье в реке Прут обнаружили тело женщины.
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