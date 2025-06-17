13:09  16 июня
В Винницкой области мужчина женился на теще, чтобы выехать за границу
11:28  16 июня
Киевлянка получила более 100 рецептов на метадон, обманывая врачей
08:00  16 июня
В ВСУ посчитали потери российской армии за неделю
UA | RU
UA | RU
17 июня 2025, 03:55

Катался без прав и шлема: в Ровенской области в ДТП погиб 16-летний мотоциклист

17 июня 2025, 03:55
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 15 июня, вблизи села Рудка Варасского района. Мотоциклист скончался на месте аварии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 03:40 16-летний парень съехал в кювет на мотоцикле Lifan и врезался в дерево.

"От полученных травм парень погиб на месте: медики скорой лишь контактировали смерть", – говорится в сообщении.

Жертвой ДТП стал несовершеннолетний житель села Бельская Воля. Правоохранители выяснили, что он катался на незарегистрированном мотоцикле без шлема и не имел водительского удостоверения. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, на днях в Тернопольской области 13-летний парень упал с мотоцикла и попал в больницу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
авария Ровенская область смертельное ДТП мотоциклист подросток мотоцикл
На Ровенщине пьяный 19-летний водитель опрокинул авто: погиб пассажир
16 июня 2025, 14:34
Смертельное ДТП в Черкасской области: водитель погиб после опрокидывания авто
16 июня 2025, 14:31
В Одесской области пьяный водитель BMW Х5 врезался в дерево: погиб 17-летний юноша
16 июня 2025, 07:00
Все новости »
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
В Белой Церкви из реки достали тело женщины
17 июня 2025, 05:05
Певец Позитив рассказал, как он тайно собирает деньги на будущее для дочери
17 июня 2025, 04:45
В Одесской области разоблачили хищение средств на укрытиях
17 июня 2025, 04:25
В Ровенской области горело трехэтажное здание
17 июня 2025, 03:35
Певица Алена Омаргалиева рассказала, как изменились ее отношения с мужем-военным
17 июня 2025, 03:15
РФ предлагала Украине обменять военных на украденных детей
17 июня 2025, 02:55
Певица Солоха рассказала, сколько будут стоить ее роды
17 июня 2025, 02:25
Опасный "урожай": жительница Прикарпатья прятала АК-47 на огороде
17 июня 2025, 01:55
Избил одного, убил другого и ранил правоохранителя: жителю Львовщины грозит пожизненное заключение
16 июня 2025, 23:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »