Катался без прав и шлема: в Ровенской области в ДТП погиб 16-летний мотоциклист

фото: Нацполиция

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 15 июня, вблизи села Рудка Варасского района. Мотоциклист скончался на месте аварии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 03:40 16-летний парень съехал в кювет на мотоцикле Lifan и врезался в дерево.

"От полученных травм парень погиб на месте: медики скорой лишь контактировали смерть", – говорится в сообщении.

Жертвой ДТП стал несовершеннолетний житель села Бельская Воля. Правоохранители выяснили, что он катался на незарегистрированном мотоцикле без шлема и не имел водительского удостоверения. В настоящее время продолжается следствие.