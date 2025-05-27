В Киеве мужчина украл у любимой 300 тыс. грн и сбежал в Одессу

фото: Национальная полиция

В Киеве завершено досудебное расследование в отношении 30-летнего мужчины, который похитил у своей сожительницы значительную сумму денег и сбежал в другой город

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Как установили следователи, через месяц совместного проживания, пока женщина была на работе, мужчина украл 300 тысяч гривен из ее сбережений. После этого он вызвал такси и отправился в Одессу, где потратил часть средств на собственные нужды.

Об исчезновении денег в полицию сообщила сама потерпевшая, обратившая внимание, что ее сожитель внезапно исчез и перестал выходить на связь.

Правоохранители быстро отреагировали: через сутки после обращения подозреваемого задержали. Часть украденных денег изъяли, а остальные — он уже успел потратить.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Во время расследования он находился под стражей.

На данный момент обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который во время ночной атаки на город ограбил своего товарища.