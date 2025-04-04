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Под суд отправили преступную группу, воровавшую деньги со счетов пожилых клиентов банка

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Организатором схемы был 28-летний уроженец Донетчины, который привлек к "работе" двух сообщников, в том числе руководителя банковского отделения в Кропивницком.

Фигуранты подделывали документы, меняли финансовые номера клиентов на подконтрольные и получали доступ к их интернет-банкингам. В результате они присвоили почти 10 миллионов гривен.

Следствие установило 73 потерпевших. В ходе обысков у злоумышленников изъяли банковские карты, компьютерную технику, документацию и другие доказательства.

Трем членам группировки и двум их сообщницам сообщили о подозрении. Сейчас обвинительный акт по делу направлен в суд.

Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Раскрыть преступление помогла служба безопасности банка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве работники банка украли тысячи долларов с карты умершего клиента.