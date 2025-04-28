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Суд признал виновным 52-летнего жителя Летичевского района жителя в уклонении от призыва на военную службу

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мужчина, будучи военнообязанным и состоя на военном учете, получил повестку об отправке на учебные сборы и прохождение военной службы, однако без уважительных причин не явился на указанную дату и время в РТЦК и СП.

В суд он свою вину не признал, сообщил, что проходить службу не собирается, поскольку родился в Казахстане, по национальности белорус, поэтому не обязан брать в руки оружие и защищать родину.

В результате суд назначил мужчине наказание в 3 года 6 месяцев тюрьмы.

Напомним, ранее в Черкасской области судили мужчину, который отказался от получения повестки, потому что не хотел быть мобилизованным.