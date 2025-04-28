Фото: ДБР

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії обласного центру мобілізації Буковини та його спільнику. Вони налагодили схему з виготовлення фіктивних медичних документів для ухилення від військової служби.

За даними слідства, вони займались цим "бізнесом" щонайменше з початку цього року. Голова ВЛК обіцяв військовозобов'язаним за окрему плану зробити документи для тимчасового звільнення або повного виключення з військового обліку. Свої послуги він оцінив від 5 до 10 тисяч доларів США.

Затримали чиновника, коли він отримував черговий "транш" та віддавав готові документи. Під час обшуків у голови ВЛК знайшли медичну документацію військовозобов’язаних від Чернівецького ОМТЦК та СП, законність якої перевіряється.

Тепер і голові ВЛК, і його спільнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Також правоохоронці з'ясовують, чи був причетний хтось ще.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали 34-річного чоловіка, який пропонував "допомогу" у виїзді за кордон військовозобов'язаним. За свої "послуги" він просив 50 тисяч доларів: він обіцяв оформити фіктивну інвалідність, зняти з військового обліку та підготувати документи для проходження медогляду та ТЦК.