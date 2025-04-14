Смертельное ДТП на Буковине: полиция выясняет обстоятельства аварии

фото: Национальная полиция

В субботу, 13 апреля, в селе Оршевцы Черновицкого района под колесами автомобиля погиб 46-летний мужчина

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что 61-летняя водитель автомобиля "Mercedes-Benz Е200" допустила наезд на 46-летнего местного жителя

В результате аварии буковинец получил многочисленные травмы и умер во время оказания ему медицинской помощи.

Тело погибшего правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи полиции внесли сведения о дорожно-транспортном происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в Полтавской области 14-летний подросток на мотоцикле врезался в столб, парня госпитализировали.

Ранее сообщалось, что 11 апреля на Киевщине легковушка разбилась вдребезги, врезавшись в дерево. Водитель погиб на месте до приезда медиков.