Смертельна ДТП на Буковині: поліція з'ясовує обставини аварії

фото: Національна поліція

У суботу, 13 квітня, в селі Оршівці Чернівецького району під колесами автомобіля загинув 46-річний чоловік

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що 61-річна водійка автомобіля "Mercedes-Benz Е200" допустила наїзд на 46-річного місцевого жителя

Внаслідок аварії буковинець отримав численні травми та помер під час надання йому медичної допомоги.

Тіло загиблого правоохоронці направили на судово-медичну експертизу.

Слідчі поліції внесли відомості про дорожньо-транспортну пригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, на Полтавщині 14-літній підліток на мотоциклі врізався в стовп, хлопця госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що11 квітня на Київщині легковик розбився вщент, врізавшись у дерево. Водій загинув на місці до приїзду медиків.