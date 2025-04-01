В Одессе будут судить 37-летнего мужчину за убийство, кражу велосипеда и ограбление ломбарда
Следователи выдвинули фигуранту обвинения по нескольким статьям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Напомним, что в начале февраля этого года на спецлинию "102" обратилась местная женщина, которая сообщила, что обнаружила у многоэтажки на улице Героев Крут окровавленное тело мужчины. Правоохранители установили, что накануне ночью фигурант со 43-летним местным знакомым находились на площадке между жилыми домами, где употребляли алкогольные напитки. Во время посиделок между ними возник конфликт, после чего 37-летний мужчина избил товарища и скрылся. От полученных травм потерпевший скончался.
В ходе досудебного расследования полицейские доказали причастность фигуранта к совершению еще нескольких преступлений, к краже велосипеда и ограблению ломбарда.
Максимальное наказание, угрожающее злоумышленнику – 15 лет лишения свободы.
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