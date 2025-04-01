В Одессе будут судить 37-летнего мужчину за убийство, кражу велосипеда и ограбление ломбарда

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Следователи выдвинули фигуранту обвинения по нескольким статьям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Напомним, что в начале февраля этого года на спецлинию "102" обратилась местная женщина, которая сообщила, что обнаружила у многоэтажки на улице Героев Крут окровавленное тело мужчины. Правоохранители установили, что накануне ночью фигурант со 43-летним местным знакомым находились на площадке между жилыми домами, где употребляли алкогольные напитки. Во время посиделок между ними возник конфликт, после чего 37-летний мужчина избил товарища и скрылся. От полученных травм потерпевший скончался.

В ходе досудебного расследования полицейские доказали причастность фигуранта к совершению еще нескольких преступлений, к краже велосипеда и ограблению ломбарда.

Максимальное наказание, угрожающее злоумышленнику – 15 лет лишения свободы.

Напомним, работник ТЦК из Одесщины может сесть на 5 лет из-за взятки.