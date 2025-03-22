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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Volkswagen Sharan не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал с дороги и перевернулся в кювете.

От полученных травм 55-летний водитель и его 14-летний сын погибли на месте.

Тела погибших направили на судмедэкспертизу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, ночью 19 марта в Днепре произошло смертельное ДТП. Спасатели деблокировали погибшего и пострадавшего.