В Одесской области работник ТЦК за 5-8 тыс. долларов переправлял мужчин за границу

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В Одесской области полицейские разоблачили военнослужащего ТЦК и СП в организации незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Одесской области.

Злоумышленник был задержан, когда он перевозил шестерых клиентов в непризнанное Приднестровье. В салоне авто с военнослужащим находились шесть мужчин в возрасте от 25 до 30 лет из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областей.

Стоили услуги выезда за границу от 5 до 8 тысяч долларов. Действовал работник ТЦК в сговоре с неустановленным лицом, которое подыскало ему клиентов.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, содействие их совершению предоставлением средств, совершенные по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам. Это преступление карается лишением свободы сроком до 9 лет.

Напомним, в Закарпатской области задержан работник ТЦК, который за 3000-4000 долларов помогал мужчинам сбежать.