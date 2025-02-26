От 10 до 15 тысяч долларов за выезд из страны: на Львовщине разоблачена схема незаконной переправки мужчин за границу

фото: ГПСУ

Во Львовской области правоохранители совместно с пограничниками прекратили схему незаконной переправки лиц через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что 39-летний организатор вместе с 43-летним сообщником наладили схему незаконной переправки граждан Украины призывного возраста в Евросоюз.

В частности, злоумышленники планировали переправить 44-летнего жителя Киевщины в Румынию через один из пунктов пропуска в Закарпатье. Для маскировки "клиента" спрятали в грузовике Volvo среди металлических труб.

Как выяснилось, стоимость незаконной переправки составляла от 10 до 15 тысяч долларов США. В случае с жителем Киевской области стоимость "услуги" составила 11 тысяч долларов.

Оба фигуранта задержаны. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, в Черновицкой области пограничники задержали мужчину, пытавшегося выехать за границу в грузовике с продуктами.