Фото: Facebook

В соцсети вдова украинского защитника рассказала, что из могилы ее мужа кто-то украл цветы. Женщина эмоционально обратилась к тому, кто это сделал

Об этом рассказала Марина Бондаренко в Facebook, передает RegioNews.

Цветы украли из могилы погибшего защитника Вадима Бондаренко. Об этом рассказала вдова военного в соцсети. Женщина обратилась к тому, кто это сделал.

"Сейчас я обращаюсь к особи! У которой поднялись руки украсть цветы из могилы моего мужа. Я желаю тебе, твоим детям, родителям и всем родным, чтобы цветы носили только туда, откуда у тебя поднялись руки их украсть! Я не проклинаю! От души желаю-это желание вдовы Геро.

Напомним, что ранее в Одесской области 13-летние мальчики повредили памятные портреты на могилах украинских военных. Оказалось, что семьи, в которых воспитываются подростки, состоят на учете как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Правоохранители рассмотрят вопрос привлечения к ответственности родителей ребят за невыполнение обязанностей по их воспитанию.