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24 февраля 2025, 19:08

В Винницкой области военного приговорили к 5 годам за второй побег из армии

24 февраля 2025, 19:08
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фото: иллюстративное
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Барский районный суд Винницкой области рассмотрел дело военнослужащего, самовольно покинувшего военную часть во время военного положения. Защитника признали виновным и назначили наказание

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Как стало известно, мужчина, будучи в должности понтонера понтонного отделения понтонного взвода, оставил часть в июне 2023 года с целью временного уклонения от военной службы. Через десять дней он вернулся в расположение подразделения.

В сентябре того же года военнослужащий снова самовольно покинул часть, после чего не исполнял свои военные обязанности более одного года. В декабре 2024 года он был задержан правоохранителями по месту жительства.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью пятой статьи 407 Уголовного Кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области строго наказали военного, который шел в СЗЧ.

суд Винницкая область армия нарушение ответственность военный
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