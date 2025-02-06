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06 февраля 2025, 16:49

В Харькове в тюрьму отправила нацгвардейца, помогавшего оккупантам

06 февраля 2025, 16:49
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Нацгвардейца завербовали россияне из-за соцсетей. За денежное вознаграждение он поджигал машины украинских военных

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений, передает RegioNews.

Суд вынес приговор военному национальной гвардии. Оказалось, что он по заказу российских агентов поджег три автомобиля военных ВСУ. Теперь нацгвардеец отправится в тюрьму на 6,5 лет.

Известно, что его завербовали летом 2024 года. Тогда через Telegram ему предложили получать по 1000 долларов за поджоги машин украинских военных. Для того чтобы оставаться незаметным, он арендовал квартиру в Салтовском районе, а также приобрел 5 литров бензина.

Обвиняемый поджег три авто - eep Grand Cherokee, принадлежавшие военным Volkswagen Transporter Т4 и Nissan Patrol. Видео-отчеты он посылал российским заказчикам.

Во время заседания мужчина признал свою вину и раскаялся.

Напомним, ранее на Днепропетровщине задержала женщина, которая осуществляла поджоги авто и железных дорог по заказу оккупантов. К этой "работе" она приобщила своего несовершеннолетнего сына и его одноклассника.

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