Теракт в ТЦК в Ровно: россияне умышленно взорвали завербованного 21-летнего агента
При взрыве в здании ТЦК и СП в Ровно 1 февраля погиб вражеский агент, закладывавший взрывчатку. Его "убрали" российские спецслужбы
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Россияне использовали "втемную" завербованного агента. Парня намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания.
В результате взрыва террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.
Установлено, что россияне заранее подготовили ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны.
Террористом оказался 21-летний безработный из Житомирской области, который искал быстрые заработки на телеграм-каналах. Там его завербовал представитель российских спецслужб, предложивший парню деньги за выполненное задание.
Агент прибыл в Ровно с самодельной взрывчаткой, замаскированной в туристическом рюкзаке. Взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому имели удаленный доступ спецслужбы рф.
Еще один гаджет с "дистанционным управлением" фигурант держал в своих руках, заходя в здание ТЦК. С помощью камеры телефона российские спецслужбы зафиксировали момент, когда агент зашел со взрывчаткой в помещение и сразу активировали взрывчатку по вызову.
Сейчас идет расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и виновных.
Напомним, что взрыв прогремел в ТЦК и СП в Ровно 1 февраля в 16:15.
Также на днях СБУ предотвратила теракт вблизи районного управления полиции в Ровно. Задержаны два российских агента.