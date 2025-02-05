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При взрыве в здании ТЦК и СП в Ровно 1 февраля погиб вражеский агент, закладывавший взрывчатку. Его "убрали" российские спецслужбы

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Россияне использовали "втемную" завербованного агента. Парня намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания.

В результате взрыва террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Установлено, что россияне заранее подготовили ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны.

Террористом оказался 21-летний безработный из Житомирской области, который искал быстрые заработки на телеграм-каналах. Там его завербовал представитель российских спецслужб, предложивший парню деньги за выполненное задание.

Агент прибыл в Ровно с самодельной взрывчаткой, замаскированной в туристическом рюкзаке. Взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому имели удаленный доступ спецслужбы рф.

Еще один гаджет с "дистанционным управлением" фигурант держал в своих руках, заходя в здание ТЦК. С помощью камеры телефона российские спецслужбы зафиксировали момент, когда агент зашел со взрывчаткой в помещение и сразу активировали взрывчатку по вызову.

Сейчас идет расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и виновных.

Напомним, что взрыв прогремел в ТЦК и СП в Ровно 1 февраля в 16:15.

Также на днях СБУ предотвратила теракт вблизи районного управления полиции в Ровно. Задержаны два российских агента.