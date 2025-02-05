Фото: Нацполиция

Киевлянин разработал маршрут пересечения границы с Белоруссией. Его "помощник" отправился в путь, чтобы сделать отчет по блокпостам и минным полям.

Об этом сообщает Нацполиция в Житомирской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 32-летний киевлянин разработал детальный маршрут незаконного пересечения границы с Беларусью. Он предложил знакомому воспользоваться этим путем в обмен на фотоотчеты.

По совету подозреваемого его "подопечный" установил на телефон навигационные приложения. В частности, "Топокарты России". Несколько дней он двигался, отправляя отчеты о местности, минных полях и блокпостах.

Однако координарода наконец задержали правоохранители. Мужчину обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни и здоровья такого лица (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали ухилянцев и их переправщика. Они планировали пересечь границу на надувной лодке . Организатору за это они заплатили 7 тысяч долларов. К "заданию" привлекли жителя Одесщины: он должен был доставить уклонявшихся к границе, а также передать им весла и лодку.