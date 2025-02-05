07:10  05 февраля
Покушение на жизнь военного должно караться пожизненным заключением, — Садовый
08:35  05 февраля
В Полтавской области простились с военным ТЦК, которого застрелили на заправке
10:55  05 февраля
В Донецкой области военного будут судить по ДТП, в результате которого погибла журналистка
UA | RU
UA | RU
05 февраля 2025, 19:10

Бегство в Беларусь: на Житомирщине разоблачили схему переправки уклонистов за границу

05 февраля 2025, 19:10
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Киевлянин разработал маршрут пересечения границы с Белоруссией. Его "помощник" отправился в путь, чтобы сделать отчет по блокпостам и минным полям.

Об этом сообщает Нацполиция в Житомирской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 32-летний киевлянин разработал детальный маршрут незаконного пересечения границы с Беларусью. Он предложил знакомому воспользоваться этим путем в обмен на фотоотчеты.

По совету подозреваемого его "подопечный" установил на телефон навигационные приложения. В частности, "Топокарты России". Несколько дней он двигался, отправляя отчеты о местности, минных полях и блокпостах.

Однако координарода наконец задержали правоохранители. Мужчину обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни и здоровья такого лица (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали ухилянцев и их переправщика. Они планировали пересечь границу на надувной лодке . Организатору за это они заплатили 7 тысяч долларов. К "заданию" привлекли жителя Одесщины: он должен был доставить уклонявшихся к границе, а также передать им весла и лодку.

полиция уклонист уклонение от мобилизации
На Днепропетровщине волонтер за 11 000 долларов обещал знакомому "решить вопрос" с инвалидностью
05 февраля 2025, 05:23
В Черниговской области двое военных помогали переправлять уклонистов за границу
04 февраля 2025, 14:20
Все новости »
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
Табу на танцы и пение: в Ровенской области запретили развлечения в заведениях общепита
05 февраля 2025, 20:34
Патрулировал в российской форме: в Харьковской области разоблачили предателя, который осуществлял "надзор" над местными жителями
05 февраля 2025, 20:15
Нарко-любовь: на Житомирщине задержали супругов с кучей каннабиса в подвале
05 февраля 2025, 19:57
В Харькове и области разоблачили масштабную схему незаконных сигарет и алкоголя
05 февраля 2025, 19:35
Баллотировалась от партии Путина: в Запорожской области разоблачили коллаборантку
05 февраля 2025, 18:49
Рейдерский захват: в Днепре силой захватили аптеку
05 февраля 2025, 18:25
В Киеве аферисты продавали квартиры людей и выселяли их на улицу
05 февраля 2025, 17:52
С начала 2025 года произошло уже 9 терактов, нацеленных на ТЦК и полицию
05 февраля 2025, 17:44
Двое несовершеннолетних организовали автогонки вблизи Тернополя
05 февраля 2025, 17:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »