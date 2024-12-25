Пожар в Киевской области: в Буче горели пять автомобилей
В городе Буча Киевской области в результате пожара повреждены пять автомобилей. Больше всего пострадал автомобиль, который занялся на парковке.
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) города Киева, информирует News.ro.
По информации спасателей, 25 декабря в 02:20 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Буча, ул. Олексы Тихого.
На место вызова направлены спасатели 35-й Государственной пожарно-спасательной части г. Буча.
По прибытию оказалось горящий легковой автомобиль на парковке. Сам пожар сотрудники ГСЧС ликвидировали в 02:49
В ведомстве добавили, что в результате пожара было повреждено 5 автомобилей. Причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что 23 декабря в городе Вишневое Киевской области горело здание станции технического обслуживания автомобилей. Огнем был уничтожен бокс для сварочных работ и автомобиль Mazda.
Перед этим, 18 декабря на территории Гидропарка в Днепровском районе Киева сгорел ресторан.