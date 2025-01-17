В Киеве во время пожара эвакуировали девять человек

фото: ГУ ГСЧС в г. Киеве

В Подольском районе Киева произошел пожар, во время которого спасатели эвакуировали нескольких человек

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в городе Киеве, передает RegioNews .

По информации ГСЧС, пожар произошел 16 января на улице Нижний Вал в Подольском районе столицы. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило спасателям в 21:55.

Выяснилось, что возгорание возникло в трехэтажном здании на первом этаже в недействующем помещении. Пожар сопровождался сильным задымлением, с верхних этажей и соседних помещений эвакуировано 9 человек.

Пожар был ликвидирован в 23:24. Площадь охваченного огнем помещения составила 10 квадратных метров.

На месте происшествия работали 13 спасателей и 3 единицы спецтехники. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства пожара.

Напомним, на днях в Тячевском районе Закарпатской области в одном из сел произошел пожар, в результате которого погибла 95-летняя женщина.