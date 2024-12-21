В ДТП в Винницкой области погибли три человека: столкнулись легковушка и грузовик

фото: ГСЧС

В Винницкой области в ночь на 21 декабря произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которой погибли три человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Винницкой области.

Авария произошла в городе Гайсин. Столкнули грузовой автомобиль "Вольво" и легковой автомобиль "Опель", в котором ехали семь человек. Одного из пассажиров в результате удара выбросило из автомобиля. Он погиб на месте.

Сотрудники ГСЧС с помощью специального оборудования деблокировали четырех травмированных и передали их бригадам экстренной медицинской помощи. Также изъяли тела двух погибших - мужчины и женщины.

Водитель грузового автомобиля не травмировался.

Напомним, утром 18 декабря на Волыни микроавтобус с людьми слетел с дороги: водитель погиб на месте.