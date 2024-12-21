12:04  21 декабря
В Одессе леопард напал на работника зоопарка, мужчину госпитализировали
03:47  21 декабря
Житель Киева получил тюремный срок за кражу трех банок икры из магазина
22:45  20 декабря
Валерий Залужный опубликовал книгу "Моя война"
UA | RU
UA | RU
21 декабря 2024, 14:42

Возле Житомира водитель сбил человека на переходе и скрылся с места ДТП

21 декабря 2024, 14:42
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Вблизи Житомира водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места аварии. Полиция ищет свидетелей происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Дорожное происшествие произошло 20 декабря около 17:30 на автодороге Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, в пределах села Заречаны.

По предварительным данным полиции, автомобиль двигался в направлении города Бердичева и совершил наезд на переходящего дорогу мужчину. После этого водитель, не остановившись, уехал.

41-летний житомирянин в результате ДТП получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Правоохранители разыскивают автомобиль и беглого водителя, а также устанавливают свидетелей происшествия. Очевидцев ДТП просят обращаться за номерами: +380 96 025 59 18 или 102

Напомним, ранее в Винницкой области в ночь на 21 декабря произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека.

ДТП Житомир Житомирская область авария
В ДТП в Винницкой области погибли три человека: столкнулись легковушка и грузовик
21 декабря 2024, 13:19
В Николаевской области взяли под стражу пьяного водителя, сбившего двух женщин-пешеходов
20 декабря 2024, 04:00
ДТП с маршруткой в Житомирской области: в полиции уточнили данные о пострадавших
19 декабря 2024, 17:21
Все новости »
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
Правительство назначило временную руководительницу Института национальной памяти
21 декабря 2024, 15:02
На украинской границе задержан внедорожник, угнанный в Британии
21 декабря 2024, 14:10
В ДТП в Винницкой области погибли три человека: столкнулись легковушка и грузовик
21 декабря 2024, 13:19
Житель Черкасс устроил стрельбу по многоэтажке после ссоры с бывшей
21 декабря 2024, 12:37
В Одессе леопард напал на работника зоопарка, мужчину госпитализировали
21 декабря 2024, 12:04
Оккупанты сбросили две авиабомбы на онкодиспансер в Херсоне
21 декабря 2024, 11:19
Российский дрон попал по многоэтажке в Харькове: среди пострадавших ребенок
21 декабря 2024, 11:06
На Киевщине саперы изъяли российский дрон, застрявший на дереве
21 декабря 2024, 10:35
Удар "Шахеда" по многоэтажке в Запорожье: количество пострадавших выросло
21 декабря 2024, 10:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »