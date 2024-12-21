Возле Житомира водитель сбил человека на переходе и скрылся с места ДТП

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Вблизи Житомира водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места аварии. Полиция ищет свидетелей происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Дорожное происшествие произошло 20 декабря около 17:30 на автодороге Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, в пределах села Заречаны.

По предварительным данным полиции, автомобиль двигался в направлении города Бердичева и совершил наезд на переходящего дорогу мужчину. После этого водитель, не остановившись, уехал.

41-летний житомирянин в результате ДТП получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Правоохранители разыскивают автомобиль и беглого водителя, а также устанавливают свидетелей происшествия. Очевидцев ДТП просят обращаться за номерами: +380 96 025 59 18 или 102

Напомним, ранее в Винницкой области в ночь на 21 декабря произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека.