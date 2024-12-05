На Буковине нашли и уничтожили боевую часть российской ракеты

фото иллюстративное: полиция

В Черновицкой области пиротехники взорвали боевую часть российской ракеты, которая не сдетонировала

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Руслан Запарнюк, передает RegioNews.

Элементы ракеты обнаружили, когда обследовали зону падения обломков ракеты на территории Днестровского района.

"Боевая часть не сдетонировала. Взрывотехники провели взрывные работы. Пострадавших и повреждений на месте обнаруженных обломков нет", – сообщил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Черновицкой области в результате падения обломков сбитого российского дрона в ночь на 2 декабря повреждены несколько зданий. Впоследствии Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала фото повреждений в результате падения обломков сбитого российского дрона в Черновицкой области.

Добавим, что накануне в Житомирской области была обнаружена неразорванная боевая часть российской ракеты.