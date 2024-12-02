На Буковине в результате атаки российских дронов повреждены здания

В Черновицкой области в результате падения обломков сбитого российского дрона в ночь на 2 декабря повреждены несколько зданий

Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запарнюк, передает RegioNews.

Повреждения зафиксированы в одном из сел Днестровского района области. Во время ночной атаки в Черновицкой области уничтожили один российский беспилотник.

Погибших или раненых нет.

Напомним, в ночь на 2 декабря украинские военные обнаружили и обезвредили около 20 вражеских беспилотников, которые несли угрозу для Киева.

Также сообщалось, что в результате атаки дронов ночью 2 декабря был поврежден жилой дом в Тернополе. Погиб один человек, еще трое получили ранения.