На Буковине в результате атаки российских дронов повреждены здания
В Черновицкой области в результате падения обломков сбитого российского дрона в ночь на 2 декабря повреждены несколько зданий
Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запарнюк, передает RegioNews.
Повреждения зафиксированы в одном из сел Днестровского района области. Во время ночной атаки в Черновицкой области уничтожили один российский беспилотник.
Погибших или раненых нет.
Напомним, в ночь на 2 декабря украинские военные обнаружили и обезвредили около 20 вражеских беспилотников, которые несли угрозу для Киева.
Также сообщалось, что в результате атаки дронов ночью 2 декабря был поврежден жилой дом в Тернополе. Погиб один человек, еще трое получили ранения.
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