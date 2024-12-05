Трагедия на Днестре: на Буковине будут судить учителя из-за гибели двух учеников
В суд направили обвинительный акт в отношении учителя одного из учебных заведений в Днестровском районе Черновицкой области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Учителя обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к гибели двух учеников.
Сейчас обвиняемый находится под круглосуточным домашним арестом и отстранен от должности.
Напомним, в июне этого года учитель организовал отдых на реке Днестр для учеников, посещавших его кружок. Педагог не выяснил, умеют ли дети плавать и не провел инструктаж по правилам поведения на воде. Но допустил детей к купанию в реке, во время которого двоих 15-летних парней отнесло течением, и они погибли.
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