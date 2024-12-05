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05 грудня 2024, 15:37

На Буковині знайшли та знищили бойову частину російської ракети

05 грудня 2024, 15:37
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фото ілюстраційне: поліція
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У Чернівецькій області піротехніки підірвали бойову частину російської ракети, яка не здетонувала

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Запарнюк, передає RegioNews.

Елементи ракети виявили, коли обстежували зону падіння уламків ракети на території Дністровського району.

"Бойова частина не здетонувала. Вибухотехніки провели підривні роботи. Постраждалих та пошкоджень на місці виявлених уламків немає", – повідомив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Чернівецькій області внаслідок падіння уламків збитого російського дрона у ніч проти 2 грудня пошкоджені декілька будівель. Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила фото пошкоджень внаслідок падіння уламків збитого російського дрона в Чернівецькій області.

Додамо, що напередодні у Житомирській області знайшли нерозірвану бойову частину російської ракети. Вибухотехніки поліції знешкодили її.

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