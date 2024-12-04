В Житомирской области обнаружили боевую часть российской ракеты
В Житомирской области обнаружили неразорванную боевую часть российской ракеты. Взрывотехники полиции обезвредили ее
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.
Обнаруженная часть ракеты Х-101 упала в поле вблизи одного из населенных пунктов и не сдетонировала.
Было принято решение уничтожить ракету путём контролируемого подрыва. Полицейские организовали временную эвакуацию жителей села.
Чтобы снизить силу взрыва, опасную часть ракеты поместили в яму и засыпали землей, после чего взорвали.
В полиции напомнили гражданам, что категорически запрещено прикасаться или самостоятельно перемещать взрывоопасные предметы. В случае их обнаружения необходимо вызвать спасательные службы.
Напомним, ранее житель Киева обнаружил мешок с боеприпасами в гаражном кооперативе.