В Житомирской области обнаружили боевую часть российской ракеты

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В Житомирской области обнаружили неразорванную боевую часть российской ракеты. Взрывотехники полиции обезвредили ее

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Обнаруженная часть ракеты Х-101 упала в поле вблизи одного из населенных пунктов и не сдетонировала.

Было принято решение уничтожить ракету путём контролируемого подрыва. Полицейские организовали временную эвакуацию жителей села.

Чтобы снизить силу взрыва, опасную часть ракеты поместили в яму и засыпали землей, после чего взорвали.

В полиции напомнили гражданам, что категорически запрещено прикасаться или самостоятельно перемещать взрывоопасные предметы. В случае их обнаружения необходимо вызвать спасательные службы.

Напомним, ранее житель Киева обнаружил мешок с боеприпасами в гаражном кооперативе.