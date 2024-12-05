Житель Буковины спас из горящего дома 6 детей и их родителей

фото: ГСЧС Украины в Черновицкой области

Пожар, который мог унести жизнь целой семьи, произошел сегодня, 5 декабря, в селе Селятин Вижницкого района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.

Местный житель, 33-летний Юрий Горбан, заметил дым в доме соседей и бросился на помощь. Он перелез через забор, выбил дверь и стал спасать семью.

"Несмотря на опасность, мужчина начал выносить детей: самому младшему было всего несколько месяцев (2024 года рождения), а самому старшему — 12 лет (2011 года рождения). Спасти шестерых детей, Юрий вернулся в горящий дом за их родителями — женщиной 1994 года рождения и мужчиной 2002 года рождения", - говорится в сообщении.

Пожар полностью уничтожил дом. Однако из-за смелости Юрия Горбана трагедии удалось избежать. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Напомним, ночью 2 декабря в Белой Церкви Киевской области произошел пожар в доме. Двоих человек спасли, а еще 20 – эвакуировали.