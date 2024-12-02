Появились фото последствий дроновой атаки на Буковине
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала фото повреждений в результате падения обломков сбитого российского дрона в Черновицкой области в ночь на 2 декабря
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства.
Обломки повредили жилые дома в Днестровском районе области.
В результате падения обломков повреждены жилой дом и хозяйственное здание. Ударной волной повреждена кровля сооружений, выбиты окна.
Люди в результате атаки дрона не пострадали.
В настоящее время идет обследование зданий в районе падения обломков. Данные о последствиях атаки уточняются.
Напомним, ранее стало известно, что в Черновицкой области в результате падения обломков сбитого российского дрона в ночь на 2 декабря повреждены несколько зданий.
Также известно, что в ночь на 2 декабря противовоздушная оборона работала в десяти областях. Военным удалось сбить 52 вражеских дрона.