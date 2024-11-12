Направлялись в Румынию: двое киевлян заблудились в Карпатах и едва не замерзли насмерть

фото: ГПСУ

Вечером 10 ноября двое "туристов" из Киева заблудились в горах. Мужчины сообщили на "горячую линию", что потеряли ориентировку в приграничье и нуждаются в помощи

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Под утро одна из поисковиков пограничников отдела "Фальков" наткнулась на следы молодых людей.

"Обессиленных и замерзших "путешественников" нашли в нескольких километрах от населенного пункта Долишний Шепот Вижницкого района Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что двое 22-летних жителей Киевской области пытались незаконно попасть в Румынию. Парни по совету своего товарища прибыли в приграничные под видом туристов, но не рассчитали собственные силы.

Задержанных доставили в пограничное подразделение, обогрели и дали возможность отдохнуть. Применительно к фигурантам составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, в Закарпатье двое уклонян из Донетчины несколько суток бродили по горам и чуть не замерзли насмерть.