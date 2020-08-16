Мэр Житомира Сухомлин официально заявил об участии в выборах

Он будет баллотироваться от партии "Пропозиция"

Он будет баллотироваться от партии "Пропозиция"

Фото из открытых источников

Об этом рассказал сам городской голова Житомира Сергей Сухомлин, пишет Regionews со ссылкой на сайт партии "Пропозиция" .

Политик подчеркнул, что его лично депутатский мандат не интересует, он стремится остаться на посту городского головы.

Когда я впервые шел на пост мэра, то сразу говорил, что мне нужно два срока, чтобы выполнить те обещания, которые я давал. Точно не пойду в Верховную Раду. Мог это сделать раньше, но меня это не интересует. Меня интересуют проекты, которые хочу реализовать в Житомире. Например, в городе строят первый в Украине новый, современный водоканал, с нуля. Новые очистные сооружения, новые станции подготовки воды, новая канализационная станция. Мы станем первым городом, который построит современный мусороперерабатывающий завод, и я хочу эти проекты завершить", — говорит Сергей Сухомлин.

По его словам, решение баллотироваться от "Пропозиции" было самым логичным, потому что это партия, которая отстаивает интересы местного самоуправления.

Это уже уникальный проект, когда городские головы смогли объединиться. Главное, что партия строится снизу, а не из Киева за поддержкой крупных олигархических и финансовых групп. Это партия, которая строится снизу, с регионов. Мы действительно рассматривали возможность пойти отдельно с местной политсилой, и понимаем, что так могло быть проще, но партия "Пропозиция" открывает перспективу", — отметил Сергей Сухомлин.

Таким образом, местные выборы станут стартом для становления общенациональной партии, которая системно будет защищать права общин, считает мэр Житомира.

Напомним, В мэры Киева собрался идти экс-руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов.