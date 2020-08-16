Мэр Кременчуга Виталий Малецкий пошел на самоизоляцию

Он контактировал с лицом, у которого подтвердили COVID-19

Он контактировал с лицом, у которого подтвердили COVID-19

Фото: Facebook

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что контактировал с человеком, у которого подтвердили коронавирус, поэтому следующие две недели проведет в самоизоляции.

Об этом сам Малецкий сообщил на своей странице в Facebook пишет RegioNews.

Сообщаю, что в соответствии со стандартами медицинской помощи при коронавирусной болезни, я начинаю самоизоляцию как контактное лицо с подтвержденным случаем COVID-19 и буду находиться под медицинским наблюдением. В решении важных вопросов жизнедеятельности города буду участвовать дистанционно, – рассказал Малецкий.

Добрый вечер, друзья! Оперативная информация по 15 августа 2020 года. Сегодня в Кременчуге зарегистрирован новый... Опубликовано Виталий Малецкий Суббота, 15 августа 2020 г.

Напомним, сегодня,16 августа В Украине зафиксировали еще в 1637 случаев коронавирусной болезни