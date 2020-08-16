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16 августа 2020, 11:14 3

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий пошел на самоизоляцию

16 августа 2020, 11:14 3
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Он контактировал с лицом, у которого подтвердили COVID-19
Он контактировал с лицом, у которого подтвердили COVID-19
Фото: Facebook
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Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что контактировал с человеком, у которого подтвердили коронавирус, поэтому следующие две недели проведет в самоизоляции.

Об этом сам Малецкий сообщил на своей странице в Facebook пишет RegioNews.

Сообщаю, что в соответствии со стандартами медицинской помощи при коронавирусной болезни, я начинаю самоизоляцию как контактное лицо с подтвержденным случаем COVID-19 и буду находиться под медицинским наблюдением. В решении важных вопросов жизнедеятельности города буду участвовать дистанционно, – рассказал Малецкий.

Добрый вечер, друзья! Оперативная информация по 15 августа 2020 года. Сегодня в Кременчуге зарегистрирован новый...

Опубликовано Виталий Малецкий Суббота, 15 августа 2020 г.

Напомним, сегодня,16 августа В Украине зафиксировали еще в 1637 случаев коронавирусной болезни

Полтавская область Кременчуг мэр Малецкий Виталий самоизоляция коронавирус
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