Президент Украины отменил визы для граждан шести стран
Безвизовый режим установлен "с целью развития и практической реализации принципов партнерства"
Безвизовый режим установлен "с целью развития и практической реализации принципов партнерства"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении с 1 августа безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.
Соответствующий указ №289/2020 опубликован на сайте ОП, передает RegioNews.
"Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитный проезд через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в тексте указа.
Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
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