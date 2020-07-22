09:49  22 июля
Суточный показатель COVID-19 в Украине резко вырос: заразились 829 человек
12:35  22 июля
В городском совете Днепра появилась фракция партии "Пропозиция"
13:53  22 июля
Председатель Одесской ОГА хочет убрать танкер Delfi без разрешения судовладельца
UA | RU
UA | RU
22 июля 2020, 13:14 4

Президент Украины отменил визы для граждан шести стран

22 июля 2020, 13:14 4
Читайте також українською мовою
Безвизовый режим установлен "с целью развития и практической реализации принципов партнерства"
Безвизовый режим установлен "с целью развития и практической реализации принципов партнерства"
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении с 1 августа безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

Соответствующий указ №289/2020 опубликован на сайте ОП, передает RegioNews.

"Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитный проезд через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что из "Борисполя" можно будет летать по цифровым паспортам.

закон граница самолет президент виза
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки
Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский
Все публикации »
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Все блоги »