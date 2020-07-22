Президент Украины отменил визы для граждан шести стран

Безвизовый режим установлен "с целью развития и практической реализации принципов партнерства"

Безвизовый режим установлен "с целью развития и практической реализации принципов партнерства"

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении с 1 августа безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

Соответствующий указ №289/2020 опубликован на сайте ОП, передает RegioNews.

"Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитный проезд через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что из "Борисполя" можно будет летать по цифровым паспортам.